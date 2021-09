Tutti gli episodi dubbi di Italia-Bulgaria, gara di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar:



Arbitro: Serdar Gözübüyük (OLA)

Guardalinee: Joost van Zuilen (OLA) Johan Balder (OLA)

VAR: Pol van Boekel (OLA)

AVAR: Rob Dieperink (OLA)

Quarto uomo: Allard Lindhout (OLA)



43' - Proteste dell'Italia per un contatto tra Immobile e Nedyalkov: l'attaccante della Lazio salta per controllare il pallone col petto ma viene spinto dall'avversario. L'arbitro lascia correre, il Var non interviene. Contatto troppo leggero per essere considerato fallo.



24' - Ammonito Barella per un'entrata in ritardo su Vitanov. L’arbitro prima lascia correre, poi appena il gioco si ferma estrae il cartellino giallo.