riparte dopo la festa della vittoria dell'Europeo senza alcuna voglia di fermarsi e a partire dalle 20.45 al Franchi di Firenze ospiterà laper consolidare il proprio percorso diche ci vede in testa al girone C con una gara in più rispetto alla Svizzera seconda e avversaria in trasferta domenica sera. Mancini è a caccia del record assoluto di risultati utili consecutivi senza sconfitte nella storia mondiale che appartiene alla Spagna (dal 2007 al 2009) e al Brasile (dal 1993 al 1996) ed è di 35 con gli Azzurri fermi a 34 dopo la vittoria in finale a Wembley.(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.(4-3-3): Georgiev; Hristov A., Antov, Hristov P., Nedyalkov; Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, Iliev, Yomov.