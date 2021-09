L'Italia campione d'Europa torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri sfidano la Bulgaria in un match valido per la quarta giornata del Girone C, che gli uomini di Mancini guidano a punteggio pieno grazie ai successi contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania ottenuti nelle prime tre uscite. Per i bulgari, invece, un solo punto ottenuto nelle prime tre gare. Calcio d'inizio alle 20.45, arbitra l'incontro l'olandese Serdar Gozubuyuk.





Oggi, ore 20.45

Italia-Bulgaria

tv: Rai Uno



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne



Bulgaria (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev