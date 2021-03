che cancelli con un colpo di spugna la Svezia e i drammi (sportivi) che ha portato con sé. L’Italia è pronta, forte di un nuovo ciclo vincente e convincente, e un c.t. con le idee chiare. Da giovedì si torna a parlare di Mondiale, senza morderci la lingua pensando agli azzurri:“Per una settimana e tre partite, tutte molte intense, pensiamo solo al Mondiale: il focus è questo - ha avvertito Mancini -. Quando inizia una qualificazione la prima partita è sempre la più difficoltosa. Anche perché ci ritroviamo dopo diversi mesi, e delle tre squadre (Bulgaria e Lituania le altre, ndr) l’Irlanda del Nord è l’avversaria più insidiosa”. Attenzione dunque, non si può abbassare la guardia. Il Mancio - che ha perso per infortunio Kean e Cristante - ha pochi dubbi di formazione:Tra le certezze, anche per il futuro, Gigioe Federico(che pure è insidiato da Berardi).L’Italia farà leva su di loro, leader giovani ma già rodati, e. La Nazionale è una chance in più, un corridoio veloce per tornare a splendere anche fuori dai confini italici. Testa sgombra, i fantasmi svedesi con i nostri giovani rampanti non attecchiscono, l’incubo Ventura non li ha affossati. Dovranno essere loro ad aiutare la vecchia guardia, Chiellini, Bonucci e co. Per qualificarsi al Mondiale bisogna vincere il proprio girone, altrimenti (le seconde classificate) bisogna passare dagli spareggi.