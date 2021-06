. 76 punti nelle prime 32 partite, 79 reti fatte (quella che ha segnato di più), due sole sconfitte (meno di Marcello Lippi), imbattuta da ventisette gare (solo Pozzo ha fatto meglio con 30). Nessuno tra gli allenatori dell’Italia ha raccolto più consensi di lui per quel che riguarda la qualità del gioco, la compatibilità tra gli interpreti, l’adesione al progetto, l’inserimento nel gruppo. Perché mai, dunque,e con Mancini abbiamo imparato ad amare il gioco d’attacco, infine perché quando tutto sembra congiurare favorevolemente (giochiamo anche in casa, anche se - per ora - solo tre partite) è il momento in cui arriva la bastonata.Intanto - ho già cominciato a dirlo accennando alla Turchia - il girone non è per nulla facile, perché la Svizzera è un avversario storicamente scomodo e il Galles non è più una cenerentola. Poi perché, ovvero con tutti i suoi interpreti al meglio e fedeli al copione del tecnico. Infine perché l’ondata di entusiasmo che sta accompagnando la Nazionale potrebbe far apparire scontata la qualificazione e/o la corsa fino alle semifinali, obiettivo non dichiarato, ma plausibile e da più parti auspicato.Intendiamoci: Mancini fa bene a dire all’interno e all’esterno che dobbiamo puntare al massimo e che gli azzurri faranno di tutto per essere degni dell’Italia (non solo calcistica) e degli italiani. Tuttavia si sa che questo atteggiamento indurrà ad avere addosso la pressione dell’evento e del suo esito.In pura teoria dovremmo avere molta affidabilità in difesa, soprattutto, nei due centrali. A destra e a sinistra non giochiamo solo per arginare gli avversari, ma anche per accompagnare la manovra. Ho più fiducia inche in, mentre, per me, è praticamente inamovibile, anche se dovrà, per ragioni di recupero fisico, alternarsi conA centrocampo siamo eccedenti. Avremmo avuto qualità e quantità con, ma se si è infortunati o non recuperati, la rosa è monca e nessuno se lo può concedere. Perciò dentro(che tornerà utile perche è una mezzala offensiva in grado di giocare anche da trequartista) eSenzagiocheremo con un solo centrale () e due interni di tecnica e di gamba ().Squilibrati? Io non credo, perché avremo sempre un adeguato numero di difendenti (sei) e l’apporto dei due esterni d’attacco.Tridente davanti. E con il meglio possibile.. Ha velocità, va in profodità, vede la porta. Non sarà un comprimario, come non lo sarà. Anzi, il torinista ha più giocate di Ciro e lotta con una generosità senza economie. Decisivo in certi finali di partita., non è un tipo da farsi travolgere da retropensieri. Nonostante non abbia condiviso la gestione del possibile rinnovo al Milan, ho una grande fiducia in lui e nella dorsale della squadra (portiere, centrali di difesa, centrali di centrocampo, centravanti).. Per diventarlo dobbiamo trovare un compagno di viaggio, qualcuno o qualcosa che ci faccia diventare speciali.