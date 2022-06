La Nazionale di, nonostante una ventata di aria fresca portata dalla gioventù azzurra, è un cantiere aperto all’inizio dei lavori. Malgrado tutte le difficoltà, vissute dagli azzurri negli ultimi mesi, i ragazzi di Roberto Mancini sono assoluti protagonisti sul mercato. Difatti,Vediamo quali.– Arrivato a Napoli per essere l’estremo difensore del futuro, Alex Meret, complici gli infortuni, non è riuscito a imporsi con i partenopei. Il numero uno azzurro, per firmare il rinnovo con il club di, ha chiesto garanzie alla società su una sua possibile titolarità. Le parti sono in aggiornamento, ma, se non si dovesse arrivare a un punto di incontro, il patron degli azzurri ha già fissato la base d’asta: 25 milioni.– La sua avventura con laè giunta al termine. Trae i biancocelesti si è rotto qualcosa nel corso dell’ultima stagione, a partire dall’ambiente per terminare con, nulla ha funzionato nel meccanismo., per la sua partenza, chiede. Alcuni club si sono già messi sulle tracce del giocatore, e si prospetta un’estate con Acerbi al centro del mercato.– Rappresenta il prescelto per andare a rinforzare il centrocampo della. Dopo una stagione vissuta su ottimi livelli con la maglia del Sassuolo, in cui ha trovato sia l’esordio in Serie A che in nazionale, è pronto per tornare a casa, i giallorossi lo aspettano. I colloqui sono ben avviati, e da diversi giorni tutte le parti sono in contatto per portare a termine l’operazione nel minor tempo possibile. La cifra complessiva, che porterà il classe 1999 a Roma, dovrebbe aggirarsi sui– Al termine della stagione in cui ha trovato la sua consacrazione in Serie A, segnando 16 gol,potrebbe lasciare il. Su di lui si sono mossi diversi club in Italia e in Europa, l’ultimo in ordine cronologico è ilLa valutazione, però, trattiene tutti i club che hanno finora chiesto informazioni:ha ormai trovato la sua dimensione in Serie A con il, e all’alba dei 28 anni è pronto a fare il grande salto. Su di lui c’è da tempo il, con mistergrande estimatore del classe 1994. Anche in questo caso, però, la valutazione del Sassuolo lo allontana dai rossoneri:è, da qualche settimana, sulla bocca di tutti. Dopo aver attirato gli occhi di mezza Europa su di se, esordendo in nazionale maggiore, il classe 2003 è pronto a spiccare il volo. Loha fissato il prezzo,, prezzo che non sembra spaventare, i club più interessati al momento.– Le dichiarazioni del suo agente allontanano sempre di piùda. Il buon rapporto tra l’ex giocatore del, neo-tecnico del, potrebbe portare il classe 1993 a volare in Spagna, con Rino che lo aspetta a braccia aperte.– C’è una cosa che accomuna: termineranno tutti e tre il proprio contratto rispettivamente con Juventus, Torino e Lazio tra meno di una settimana. Per quanto riguarda il classe 1994 ex Fiorentina, i contatti per portarlo a Napoli sono stati avviati, ma il futuro è tutto da decifrare. Il numero nove granata, invece, non ha approfondito i contatti con alcun club per il momento. Luiz Felipe, tra tutti, è quello più vicino a firmare per un nuovo club: il Betis lo vuole portare in Spagna e ha già un accordo con il difensore naturalizzato italiano. Il club di Siviglia, però, attualmente ha il mercato bloccato e non può formalizzare l’acquisto.