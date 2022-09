Quella con l’Inghilterra, oltre ad essere stata una splendida rete, ha anche avvicinato l'Italia a un traguardo speciale. Raspadori ha infatti segnato il gol numero 1498 nella storia della Nazionale italiana, portando a -2 dalla fatidica cifra delle 1500 marcature. Sono arrivate in 858 partite ufficiali e ora, Scamacca e compagni, cercheranno di raggiungere l’obiettivo già in Ungheria dove gli uomini di Mancini chiuderanno la loro Nations League.



PRIMI GOL - La prima delle reti italiane è stata opera di Pietro Lana il 15 maggio 1910, dopo 13 minuti di gioco nella partita inaugurale contro la Francia, in una comoda vittoria dell’Italia per 6-2 all'Arena Civica di Milano in amichevole. Tanti i nomi importanti tra quelli che hanno segnato i gol “centenari”. Da Mario Corso, autore del 500esimo gol in un’Italia-Israele del 1961, a Pietro Anastasi, suo quello numero 600. Un gol dal valore doppio visto che è arrivato nella ripetizione della finale dei Campionati Europei. È stato il 2-0 con cui gli Azzurri hanno chiuso la contesa con la Jugoslavia e si sono assicurati il titolo, replicato poi solo nella passata annata.



BOMBER – Consuetudine dei grandi bomber della nostra Nazionale quella di mettere la propria firma su questi sigilli storici. A fare 700 ci ha pensato Ciccio Graziani nel 1976, sempre con la Jugoslavia in amichevole. L’800esimo invece è stato di Paolo Rossi. Italia-Messico 5-0 nel 1984, due anni dopo essere diventato Pablito. Il gol numero 900 ha avuto la firma di Totò Schillaci in un Norvegia-Italia 2-1 del 1991 mentre il mille è stato opera di Christian Vieri nel 1997 al suo esordio in Nazionale in un’Italia-Moldova



RECENTI – A fare 1100 ci ha pensato Marco Delvecchio in un’Italia-Irlanda del Nord del 2003, mentre cento gol dopo è arrivato Luca Toni. Era il 2008 quando il bomber modenese ha firmato la rete numero 1200 in un’amichevole contro il Portogallo. Gli ultimi protagonisti di queste particolari statistiche, fornite da Massimo Fiandrino, sono Giaccherini e Quagliarella. Il primo aveva segnato nel 2013 contro Haiti, mentre il secondo ha fatto 1400 in un’Italia-Liechtenstein del 2019.