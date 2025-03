Calafiori avvisa la Germania: "Hanno spesso questa spocchia, ma li abbiamo sempre riportati a terra"

Getty Images

Il giocatore dell'Arsenalha affiancato il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Germania valida per i quarti di finale di Nations League, che si giocherà a San Siro nella serata di giovedì 20 marzo.- Il classe 2002 ha detto la sua sulla sfida che attende gli azzurri, contro la formazione guidata da Julian Nagelsmann: ", noi e loro abbiamo defezioni, vogliamo vincere questo test importanti per andare alla Final Four di Nations. Cosa soffrono i tedeschi dell'Italia? Sono cambiate tante cose negli anni,. Però ogni partita fa storia a sé: restiamo umili e pensiamo a dare il massimo".

- "La Premier è un campionato a parte, che ti dà tanto. Non sarà facile, ma siamo un bel gruppo: penso alla squadra, più che al personale.: magari le squadre pensano meno a difendersi e a fare un gol in più" ha poi proseguito l'ex Bologna e Roma tra le altre, senza però voler fare paragoni tra il campionato italiano e quello d'oltremanica.- "Cosa è cambiato rispetto all'estate? Abbiamo accettato la batosta e abbiamo deciso di ricominciare. Da lì siamo migliorati tanto, il prossimo sarà un altro test importante per vedere dove siamo. Spalletti cambiato? Potete chiederlo a lui," ha spiegato anche il difensore.