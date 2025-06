L'Italia cambia allenatore per lasciare tutto così com'è: saluti per tutti (Spalletti compreso) tranne per Gravina che resta dov'è

Redazione Calciomercato

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

. Tipo “Ciao Luciano” abbreviato in “LuCiao”, come ha mirabilmente titolato il Corsport. Lo Spallettone che appena due anni fa si era presentato gonfio e tronfio d’orgoglio italiano, aveva occhi tristi e sorriso stirato.. Più “annamo avanti” e “volemose bbene”: meglio che nulla, aspettando goal e risultati. E qualificazioni…Aspettando comunque il Ranieri allenatore, bell’esordio delgiocatore: sua l’iniziativa sulla fascia sinistra che fa raggiungere il quorum nel referendum “riusciremo a battere almeno la Moldavia?”. La rete, per la cronaca, è autografata, che si esalta nello stadio dove era cresciuto, davanti all’allenatore che poi l’aveva “scudettato” a Napoli. Per una sorta di alternanza politica che non sarà dispiaciuta al politico Gravina, la seconda rete è invece nata sulla fascia destra, dovesi è esaltato per un tempo e poiha segnato al centro, posto giusto nel momento giusto.Prima, durante e dopo i goal azzurri, era sembrato quasi un fenomeno il moldavo Ion, ventisettenne attaccante dell’Heerenveen, squadra così così del campionato olandese. Però alla fine non è entrato nel tabellino dei marcatori, anche perché dopo nove minuti del primo tempo il Var gli aveva tolto per fuorigioco il goal che aveva gelato l’Italia pure nell’afa di Reggio Emilia.Si presume che Spalletti le vedrà dalla sua casa di campagna in Toscana, mentre, per accomodarsi sulla scomodissima panchina azzurra. Tutto come previsto,Il pallone azzurro riprenderà a rotolare, sperando non si sgonfi prima di andare al Mondiale.Ciao Luciano, arrivederci a settembre, benvenuto Ranieri.