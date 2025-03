Italia, Cambiaso lascia il ritiro: non ha recuperato dall'infortunio alla caviglia

Il calciatore Andrea Cambiaso, indisponibile per la gara Germania – Italia, ritorno dei Quarti di Finale di Nations League, lascia questa sera il ritiro della Nazionale. Il difensore della Juventus, arrivato domenica scorsa nel ritiro azzurro di Appiano Gentile con un trauma alla caviglia sinistra occorsogli durante la gara di campionato disputata a Firenze, non ha recuperato completamente e proseguirà, quindi, le cure del caso presso il club di appartenenza.



di Luciano Spalletti non potrà avere a disposizioneper la gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League che si disputeranno domenica sera a Dortmund contro la Germania. Il terzino della Juventus era stato convocato per il doppio impegno, ma ha sempre lavorato a parte per ilrimediato contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato. L'ex-Genoa e Bologna ha provato a stringere i denti, ma non ce l'ha fatte e, per questo,a cui si era sottoposto nella mattinata di lunedì presso il JMedicalCambiaso aveva subito un duro colpo in uno scontro di gioco nella ripresa della gara poi persa 3-0 contro la Fiorentina e in cui, pur subentrando nella ripresa, era stato costretto a chiedere il cambio. Sebbene i test avessero escluso problemi gravi, l'esterno non è riuscito a svolgere neanche un allenamento con la Nazionale e, per questo,

, che stanno attraversando un periodo nerissimo dal punto di vista dei risultati avevano da poco recuperato Cambiaso che, già a inizio 2025 era stato vittima di un altro problema alla stessa caviglia. Al rientro dalla sosta ci sarà un calendario privo di impegni infrasettimanali, ma importantissimo per la corsa Champions. Sabato 29 marzo ci sarà ilin trasferta a Torino, poi sarà la Juventus a viaggiare verso la Capitale per affrontare lae quindi sarà di nuovo la volta di un match casalingo con ilche nel weekend del 12 aprile arriverà all'Allianz Stadium. La speranza della Juventus è che Cambiaso possa recuperare già per la prima partita, ma molto dipenderà da quanto dolore il terzino sentirà in questi giorni.