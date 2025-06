Getty Images

Italia, Cambiaso: "Siamo delusi. Mi dispiace tanto per Spalletti"

Matteo Palmisano

un' ora fa



L'Italia vince, ma non convince contro la Moldavia. Il 2-0 finale rispecchia le difficoltà avute dalla Nazionale di Luciano Spalletti, all'ultima sulla panchina azzurra. Nel post-partita Andrea Cambiaso ha analizzato la partita ai microfoni di Rai 1.



DELUSIONE - "Siamo i primi a essere delusi, volevamo fare meglio di così. Vogliamo andare ai Mondiali. Ci proveremo come abbiamo sempre fatto. I risultati sono negativi, ma quando andiamo in campo cerchiamo di vincere ogni partita. È lo sport”.



SPALLETTI - "Siamo professionisti, sono cose che possono succedere nello sport. Il mister ha dimostrato tante cose negli anni, quando un allenatore viene mandato via ti senti sempre male. È andata così, dispiace tanto”.