Wayne Bridge, ex terzino del Manchester City, dove è stato allenato da Roberto Mancini, si scaglia contro il ct dell’Italia campione d’Europa: “Mi ha fatto male vederlo vincere. Non direi che è il peggiore che io abbia mai avuto, ma tatticamente non è poi così bravo. Ma quello che ha fatto è stato grande ed è una cosa che mi costa dire. La mia famiglia non era solamente contenta perchè stava vincendo l’Inghilterra, ma anche perché lui stava perdendo, quindi è stata una cosa ancora peggiore. Non l’ho mai capito come allenatore. Al Manchester City ha vinto la Premier League, quindi i tifosi lo adorano, ma se guardate ai calciatori e alla squadra che aveva, l’ha vinta grazie a loro, non perché è un buon allenatore” le sue parole a The Big Stage di Bettingexpert.



SUL MANCINI DEL CITY - “Gli allenamenti non mi piacevano per niente. Facevamo tattica contro delle sagome e come terzino ti diceva ‘la devi passare a lui o a lui, se la passi di qua corri di là, se la passi di qua corri di là’. Bellamy ha provato a chiedere qualcosa, tipo ‘che succede se in partita qualcuno fa questo’ e Mancini gli ha risposto ‘zitto’, l’ha mandato a casa e non lo ha fatto tornare agli allenamenti. Ed è una cosa che da un allenatore non capisco“.