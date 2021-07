Federico Bernardeschi, attaccante dell'Italia campione d'Europa, parla in tv dopo la vittoria in finale di Euro2020 contro l'Inghilterra, dove ha segnato il suo rigore: "Ci meritiamo tutto questo. Personalmente ho sofferto tanto, non è stata una stagione semplice per me. Quando fai una stagione del genere a volte le cose si complicano. Io però conosco solo un metodo: lavorare e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno bene. Grazie ai miei compagni, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto con me... Siamo sul tetto d'Europa e non potevo essere ripagato in modo migliore. Non abbiamo mai avuto paura di non farcela. Dal 2' anche oggi ci abbiamo sempre creduto. Il cuore viene sempre ripagato".