L'Italia è campione d'Europa dopo il successo ai rigori sull'Inghilterra e tra i migliori in campo c'è Leonardo Bonucci: autore del gol del pareggio, il difensore della Juventus è stato eletto Star of the match, il migliore dell'incontro. E a fine partita, prima della premiazione, Bonucci si è lasciato andare e ha gridato in direzione dei tifosi inglesi che gremivano Wembley: "Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta! Ancora pastasciutta dovete mangiare".