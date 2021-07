L'Italia è campione d'Europa, dopo il successo ai rigori sull'Inghilterra Leonardo Bonucci commenta in tv: "Il momento più bello della mia vita? Porca puttana (ride, ndr). Ci sarà tra un anno e mezzo, ma ora è il più bello della mia vita. E' incredibile quello che abbiamo fatto. L'ho sognato tanti anni prima, siamo arrivati insieme (lui e Chiellini, ndr) a lottare su questo trionfo. La dedica va a tutti i tifosi che staranno festeggiando come noi, dopo un anno faticoso. Donnarumma? E' troppo forte e ha ancora tempo per migliorare. Ci vediamo al Mondiale con questa coppia in difesa? E' chiaro!".