Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia campione d'Europa, parla in tv dopo la finale vinta ai rigori contro l'Inghilterra: "Qualche lacrimuccia l'abbiamo fatta cadere, noi vecchietti e i più giovani: ce lo siamo meritati tutto. A questa età poi te ne rendi ancora più conta. E' da fine maggio che dicevamo c'era qualcosa di magico... ed è stato sempre di più così. Oggi Sirigu prima della partita ha raccolto i video di tutti i nostri parenti e cari e ci ha fatto piangere tutti. Donnarumma? Da Gigi a Gigio... è troppo forte! Al Mondiale? Vediamo se riesco a correre domani, sarebbe già tanto... (ride, ndr)".



IL GRUPPO - "Ognuno ha un ruolo e delle doti e io e Leo siamo diversissimi e cerchiamo di sfruttare le nostre qualità. Ci vogliamo bene, sfruttiamo i nostri pregi. E così è stato per tutte le persone in questo gruppo. Il segreto è far risaltare i pregi di ognuno di noi".