Nicolò Zaniolo e la Nazionale campione d’Europa. Sfortunatamente, per un crociato rotto, il talento della Roma non ha fatto parte dell’Italia di Roberto Mancini, vincitrice di Euro2020 sotto i cieli di Londra, ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, la squadra lo ha fatto sentire parte del gruppo: sono arrivati, infatti, tanti messaggio dai compagni di squadra, che lo stanno aspettando per Qatar2022.