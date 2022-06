L'esterno d'attacco del Veronaè uno dei volti nuovi della Nazionale di Roberto Mancini. Il classe 2002 ha debuttato in azzurro entrando negli ultimi cinque minuti nella gara contro la Germania accendendo i riflettori del mercato su di sé. Il giocatore piace a diversi club, ma per il momento è concentrato sull'Italia: "- ha raccontato in conferenza stampa - è stato incredibile. Quest'anno ho fatto il primo anno in Serie A venendo dalla Primavera, dopo 11 anni di giovanili nella Roma e uno a Verona sono arrivato in prima squadra. Il prossimo anno spero di fare bene come in questa stagione, magari giocando di più.- "Non abbiamo aspettative. Non pensavamo nemmeno di essere qui, credere di; ma se l'allenatore mi dovesse scegliere sarei pronto. Mancini ha avuto il coraggio di lanciare i giovani, speriamo di acquistare sempre più spazio".- "Ho sempre presocome esempio. Quando ero raccattapalle mi aveva dato la sua maglia, averlo qui per me è un punto di riferimento".- "Quest'anno mi sono adattato a una posizione non mia, ma mi ha aiutato. Giocando in un centrocampo a cinque ho imparato cose nuove, al momento non voglio pensare al futuro., per crescere e fare esperienza serve una situazione in cui si può sbagliare serenamente".