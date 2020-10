Il gol al debutto in Nazionale è solo l’ultimo traguardo di un’annata felicissima. Dopo i 21 gol realizzati nel 2019/2020, Francesco "Ciccio" Caputo ha iniziato alla grande anche la nuova stagione: oltre alla rete in azzurro, l’attaccante del Sassuolo è partito forte anche in campionato, dove ha realizzato tre marcature in altrettante presenze. Numeri che lo hanno confermato alla ribalta pure tra i bookmaker, dove la candidatura per un posto a Euro 2021 si è fatta fortissima: meno di tre mesi fa, riferisce Agipronews, la convocazione di Caputo si giocava a 12,00 sul tabellone, offerta ora precipitata a 2,00. In più, nelle quote (a 66,00) spunta anche la scommessa da "impossible is nothing": la possibilità, cioè, che l’Italia raggiunga la finale degli Europei e che l’attaccante pugliese ne diventi il protagonista con un gol.