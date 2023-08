Tiene banco la controversia legata alla ricerca di un nuovo commissario tecnico, dopo le dimissioni di Roberto Mancini dalla panchina della Nazionale. Il tecnico più vicino ad approdare alla guida degli azzurri sembra essere Luciano Spalletti, sebbene rimanga da sciogliere il nodo sulla clausola che impedirebbe all'allenatore di legarsi ad un altro progetto, dopo l'addio al Napoli. Mentre rimane viva l'ipotesi Antonio Conte come alternativa a Spalletti, la Federazione continua a studiare le carte per arrivare ad una conclusione, con una data cerchiata in rosso sul calendario.



LA DEADLINE - Urge trovare una soluzione, con i prossimi impegni della Nazionale contro Macedonia e Ucraina ormai alle porte e la panchina ancora vacante. Secondo quanto riportato da Sky, i vertici federali - con a capo Gabriele Gravina - si sono posti l'obiettivo di arrivare a breve ad una decisione definitiva. Il nome del nuovo tecnico verrà indicato non più tardi di venerdì. Si prospettano dunque tre giorni di trattative e studio dei particolari burocratici per riuscire a dare in breve tempo un nuovo allenatore agli azzurri.