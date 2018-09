C'è voglia di un 9. Di un vero 9. Di quelli che ti fanno godere ed esultare scomposti, di quelli che in estate ti fanno abbracciare lo sconosciuto seduto al tuo fianco, di quelli che ti fanno innamorare ulteriormente della maglia Azzurra. Ieri Roberto Mancini ha diramato i convocati per la nuova Nations League e, in attacco, ci sono conferme e novità: c'è Balotelli, c'è Immobile, ci sono Belotti e Zaza e c'è Pellegri. Pietro Pellegri, il 2-1 andato in gol il giorno dell'addio di Totti e che in Francia ha segnato, la scorsa settimana, la prima rete in Ligue con la maglia del Monaco. C'è voglia di 9 anche per Roberto Mancini. Non un semplice ct, ma il primo tifoso e forse quello che, al momento, ama la maglia azzurra più di tutti!.



DA RIVA A VIERI - Visto questo bisogno impellente di trovare un centravanti affidabile, regolare, portatore di gol e sogni, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 centravanti della Nazionale italiana: si tiene conti dei numeri, in parte, ma anche delle emozioni che hanno saputo lasciare nelle competizioni iridate (e non sono stati inclusi Meazza e Piola, sono stati presi in considerazione solo quelli degli ultimi 50 anni) . Per intenderci, Totò Schillaci e le sue notti magiche ci sono. Come c'è Bobo Vieri, un altro che la maglia dell'Italia l'ha amata per davvero; come ci sono Luca Toni e Ciccio Graziani, come c'è Gigi Riva. E come c'è Mario Balotelli. Sì, perché il Mario Balotelli del biennio 2010-12 è stato qualcosa di bello, bellissimo. Chi non ha esultato scoordinato dopo il primo gol alla Germania? Chi non ha abbracciato un nemico di tifo dopo il pallone scaraventato alle spalle di Neuer? Chi non si è esaltato dopo averlo visto statuario al Narodowy W Warszawie il 28 giugno 2012? Ecco, quel Balotelli è quel qualcosa di cui ha bisogno la nostra Nazionale.



@AngeTaglieri88