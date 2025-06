ClaudioVilla

Italia, chi al posto di Locatelli: la scelta di Spalletti

31 minuti fa



Un trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato nell'allenamento del giorno prima ha messo ko il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli. Convocato dal ct Luciano Spalletti per il doppio impegno contro Norvegia e Moldavia, l'ex Milan e Sassuolo ha dovuto dare forfait e lasciare il ritiro della Nazionale per tornare a Torino.



CHI AL SUO POSTO - Al momento il ct ha scelto di non sostituirlo e dunque di non convocare un nuovo giocatore per il doppio impegno che attende gli azzurri. Una delle poche note liete per i bianconeri in una stagione difficile, Locatelli è stato decisivo nell'ultima giornata quando ha realizzato un calcio di rigore contro il Venezia che è valso i tre punti fondamentali per la qualificazione in Champions League. La sua assenza è un duro colpo per gli azzurri e per le speranze di qualificazione: al suo posto dovrebbe partire titolare Samuele Ricci del Torino.