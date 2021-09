Il capitano dell'Italiaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Svizzera: "Sarà una sfida importante, lo sarebbe stata anche in caso di vittoria con la Bulgaria. Decisiva? Spero di no, lo sarebbe solo se perdiamo. Ma importante sì. Servirà lucidità, la prima partita di settembre è sempre la più complicata. Contro la Bulgaria abbiamo pagato dazio come un anno fa (con la Bosnia, ndr), speriamo di fare lo stesso percorso".- "Il 3-0 dell'Europeo? E' stato un risultato bugiardo. Fino al gol di Locatelli era stata una gara equilibrata., siamo stati bravi noi a gestirla dopo il 2-0. La Svizzera è una squadra forte e pericolosa, domani giocano in casa e sarà ancora più dura affrontarli".- "Negli ultimi tre anni abbiamo fatto, ma sono arrivati in Nations League che forse è meno considerata. Domani però riusciremo a dare quel qualcosa in più che serve per vincere".- "Dipendono dai dettagli, non dobbiamo perdere l'attenzione. Spesso è successo, poi è chiaro che nella fase finale dell'Europeo si è più concentrati., perché noi difensori, e ancora di più i portieri, li paghiamo cari".​- ", ma io mi godo ogni momento in bianconero. Ora sto bene e sono felice, non mi pongo limiti ma dall'altra parte evito di fissarmi traguardi a lungo termine".