Il difensore della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, ha parlato prima della sfida contro la Polonia:



SUL RITORNO IN NAZIONALE - "Qualche valutazione l'ho fatta, mi sono confrontato con amici. Non sapevo se ritornare, ma poi credo che già dalla mattina dopo mi ha trascinato, mi ha fatto passare sopra i pensieri. Si è respirato un clima sereno, di grande voglia di fare, di guardare avanti, a non pensare a quello che è stato. L'entusiasmo che ti porta i giovani è trascinante. In Italia la Nazionale non si può lasciare. Spero di non essere un problema per questo gruppo".



SUL CAPITANO - "Mi ritengo di essere uno dei capitani di questa squadra. Ce ne sono altri fuori, come Daniele (De Rossi) oppure Gigione (Buffon) che è ancora in attività. Ci sono tanti ragazzi bravi, giovani, che magari posso aiutare con un po' della mia esperienza e con l'abitudine di giocare a certi livelli, per capire quel qualcosa che ci vuole per giocare con un po' più di continuità. C'è talento, non è vero che manca".



SU BONUCCI - "Sono contento per il suo ritorno, da amico. Poi ci sono tanti giocatori bravi. Abbiamo condiviso tanti anni insieme, giocarci tutti i giorni fa piacere. Finché non smetto spero che sia così".