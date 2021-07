Giorgio Chiellini, difensore dell’Italia, ha parlato così alla viglia della sfida con il Belgio, in programma domani a Monaco di Baviera: “Lo stadio è bellissimo, certo fa meno caldo rispetto all’Italia. L’atmosfera è fantastica, domani arriveremo pronti. Sono contento di essere a disposizione, oggi abbiamo un allenamento, vediamo. Il mister stasera avrà tanti dubbi nella testa, sa che in questo gruppo sono tutti validi, chiunque scenderà in campo sarà pronto per Lukaku e per i giocatori del Belgio. Per entrambe le squadre c’è grande voglia di fare bene e arrivare al risultato finale. Noi siamo fieri di essere Italiani e loro sono fieri di essere belgi. Siamo due squadre forti, i dettagli domani faranno la differenza”.



LUKAKU - “C’è grande rispetto per Lukaku, ha fatto una stagione importante, è cresciuto molto. Ma il Belgio non è solo Lukaku, tutti i giocatori hanno delle qualità incredibili. Ma sia io che Lukaku dormiremo bene stanotte”.



MESSI - “Io come Messi senza contratto? Siamo anche entrambi mancini (ride ndr). E’ stata un’annata strana ma non sono preoccupato, non credo lo sia nemmeno Messi”.