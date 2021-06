Giorgio Chiellini, difensore dell'Italia, parla prima della sfida con l'Austria, ottavo di finale di Euro 2020: "Ci sono tanti italiani che abitano qua a Londra, ci mancano un po' i tifosi e speriamo la situazione possa migliorare. E' bello, dopo anni torniamo a giocarci una partita di livello così importante, vogliamo goderci questo spettacolo e far provare queste emozioni ai tifosi che ci stanno vicino. Gli ultimi istanti prima della partita? L’input del mister è di fare quello che abbiamo sempre fatto con entusiasmo e spensieratezza, troppa tensione può bloccare. Non rischiamo di sottovalutare l’avversario, ma dentro di noi dobbiamo avere quel pizzico di follia. Vincere per continuare a sperare? Per sognare, non per sperare. Abbiamo avuto la fortuna di vivere grandi emozioni a Roma, speriamo di tornare a Wembley tra due settimane. Con me? Sì, questa è l'ultima intervista pre partita, poi solo dopo".