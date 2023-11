Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della nazionale italiana, parla così alla vigilia del match di qualificazioni a Euro 2024 contro la Macedonia del Nord: “Mi è dispiaciuto non aver partecipato agli ultimi due raduni, ora sono contentissimo di essere qui e di poter dare una mano alla squadra. Sarà bellissimo giocare all’Olimpico. La gara di domani è fondamentale, ci giochiamo la qualificazione. Non bisogna sottovalutare i nostri avversari perché in campo internazionale le partite sono sempre difficili: c’è voglia di far bene e di raggiungere il risultato attraverso il gioco”.