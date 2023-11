Federico Chiesa ha parlato dopo la doppietta in Italia-Macedonia del Nord e la vittoria utile in ottica qualificazione agli Europei 2024. Ecco le sue parole a Rai Sport.



IL MESSAGGIO - "Il colpo al ginocchio? Succede, è il pallone. L'importante è aver vinto. Nel secondo tempo abbiamo preso questi due gol ma non li meritavamo per come è andata la partita. Non credo sia stato un blackout. Noi siamo propositivi, giochiamo bene, giochiamo sempre così ed è questo il bello. Vogliamo dominare il gioco e quindi possono capitare chance anche agli avversari. Ma il risultato è meritato".