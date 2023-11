Vietato perdere. Con questo mantra in testa, l'Italia di Spalletti affronta l'Ucraina a Leverkusen per completare l'ultimo step che manca alla qualificazione a Euro2024. Certo, dovessero fallire al primo tentativo, agli azzurri resterebbe il paracadute dei playoff ma Spalletti vuole timbrare il pass già alla prima occasione. L'Inghilterra è sicura del primo posto, l'Italia vuole il secondo.



TURNOVER? - Nonostante il roboante successo sulla Macedonia del Nord, il ct cambierà tra i 4 e i 5 elementi, come rivelato in conferenza stampa, e metterà in campo la migliore formazione possibile. Non si deroga dal 433 scudettato col Napoli. In difesa, davanti a Donnarumma, torna il capitano proprio di quella squadra. Di Lorenzo infatti ha scontato il turno di squalifica e rileverà Darmian mentre a sinistra sarà confermato Dimarco. Qualche dubbio in più sui due centrali: ad affiancare Acerbi, il favorito ad ora è Gatti che però si gioca una maglia da titolare con Mancini.



I BALLOTTAGGI - In mezzo al campo, inamovibile Barella. Jorginho dovrebbe essere ancora il regista, nonostante il pressing di Cristante. Mentre è lotta aperta tra Bonaventura e Frattesi per il ruolo dell'altra mezzala. In attacco confermatissimo Chiesa sulla sinistra. Berardi è in vantaggio su Politano sulla destra mentre Raspadori pare aver battuto la concorrenza di Scamacca come punto di riferimento dell'attacco azzurro.



La probabile formazione



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Berardi, Raspadori, Chiesa. Allenatore: Luciano Spalletti.