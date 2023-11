"Non è vero che noi non abbiamo uncome Sinner. Non lo abbiamo avuto nelle scorse partite, ma adesso è tornato:".non aveva dubbi alla vigilia di, l'investitura a leader della Nazionale era pesante per l'attaccante della Juventus. Lui l'ha raccolta. Due gol e una partita sontuosa all'Olimpico per il classe '97, mattatore assoluto della partita e una chiusura del cerchio per lui, cancellato quel rimpianto per aver saltato la dolorosa notte di Palermo che negò agli Azzurri la possibilità di qualificarsi ai Mondiali in Qatar.- E pensare che dopo due minuti di partita erano già tornati gli spettri del passato.e la memoria va all'altro ginocchio, quello sinistro, che si infortunò proprio all'Olimpico di Roma. Allora furono i legamenti a cedere per un lungo stop,che un po' di spray non possa curare. Trentanove minuti, tanto passa dalla paura alla gioia. Il dolore passa in secondo piano e lascia il campo alla personalità, perché al 41' l'Italia ha bisogno di un guizzo per, per poi ripetersi prima dell'intervallo con la doppietta personale e il 3-0 della Nazionale.- Spalletti ci aveva visto lungo,e in queste condizioni diventa un fattore assoluto. I tifosi dellaperò si chiedono:La partita con la Macedonia del Nord restituisce indicazioni anche alla Vecchia Signora e al suo allenatore,. Innanzitutto dal punto di vista tecnico. "", così il ct azzurro definisce, confermando ancora una volta come il giocatore. Alla Juve, però,e questo lo porta più vicino alla marcatura dei centrali, con meno campo a disposizione per accelerare. Riflessioni tattiche, alle quali si aggiungono anche quelle progettuali se si parla di mercato. Al di là dei discorsi sul rinnovo di Chiesa - le parti sono ancora distanti -, si può ragionare piuttosto sul fatto che Giuntoli possa cercare per gennaio un. Tra gli obiettivi c'è, peraltro, quelche in azzurro gioca sulla fascia opposta all'ex viola e l'arrivo di un profilo simile potrebbe aiutare anche Chiesa, con Allegri che potrebbe adattare e modellare la Juve rendendola più favorevole alle caratteristiche di Chiesa.- Segnali per il futuro, ma nell'immediato la doppietta di Chiesa manda un messaggio anche all', prossima avversaria dei bianconeri in campionato in un derby d'Italia (domenica 26 novembre, ore 20.45) che può già essere cruciale nella lotta scudetto. Simone Inzaghi e i difensori nerazzurri prendono nota, qualcuno più da vicino come, anche lui a segno nella serata dell'Olimpico.non ci sarà per infortunio, con ogni probabilità toccherà al tuttofare interista giocare da braccetto destro e dunque destinato a incrociare spesso il connazionale nelle sue iniziative. Juve-Inter si scalda già, ma ci sarà tempo per pensarci. Prima c'è l'Ucraina, a Leverkusen c'è da conquistare un posto a EURO 2024 e l'Italia è pronta a lottare. Con un Chiesa che vuole ancora essere protagonista.