Nel post partita di Italia-Spagna Federico Chiesa ha analizzato così il ko della squadra di Mancini: "Abbiamo perso dopo tante partite e un record mondiale, avevamo detto che prima o poi sarebbe arrivata una sconfitta ed è arrivata stasera - ha detto Chiesa alla Rai - La Spagna ha fatto una grande partita e ha meritato di vincere, noi dovevamo essere più cinici. Rimpianti sullo 0-1? in dieci contro undici è stato più complicato, l'espulsione di Bonucci è stata una bella mazzata ma nel primo tempo abbiamo subito un gol che potevamo evitare e non abbiamo sfruttato un occasione. Questa sconfitta non ci fermerà, da stasera ci portiamo a casa la voglia di correre sempre e dare il massimo fino alla fine per gli italiani e per il nostro allenatore. Ora pensiamo alle prossime gare per portare a casa altri trofei".



SU BONUCCI - "Il rosso a Bonucci secondo me è molto severo, in campo internazionale non ho mai visto una cosa del genere: il primo giallo non c'era perché il campo era scivoloso, l'arbitro ha sbagliato la chiamata, Bonucci è andato a protestare e non c'era bisogno del giallo. Oltretutto era anche il capitano, aveva tutto il diritto di chiedere spiegazioni. E' la prima volta che mi capita una cosa del genere, due gialli dati in modo troppo semplice".