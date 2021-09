Autore della rete decisiva per il pareggio dell'Italia contro la Bulgaria, Federico Chiesa ha parlato così a fine partita: "Non abbiamo vinto, i tre punti ci avrebbero dato più serenità. Ora dobbiamo andare in Svizzera e giocare come sappiamo con il gioco e le idee espresse stasera. Il gol? L'emozione è stata forte, ma voglio vincere. E oggi non l'abbiamo fatto. La prima gara della stagione è sempre la più complicata, anche l'anno scorso avevamo pareggiato con la Bosnia, ma poi siam riusciti a dimostrare che i risultati sarebbero arrivati".