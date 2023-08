Un passo indietro, un fulmine a ciel sereno che colpisce l’Italia a meno di un mese dagli impegni contro la Macedonia del Nord e contro l’Ucraina, validi per le qualificazioni agli Europei 2024. Solo pochi giorni fa, Roberto Mancini era stato nominato responsabile e coordinatore di tutto il settore azzurro – dalla Nazionale maggiore sino all’Under 20 -.Negli ultimi giorni erano circolate alcune indiscrezioni circa le frizioni con il dimissionario Alberico Evani, suo numero 2 con l’Italia.(vittoria del torneo continentale, ai rigori, contro l’Inghilterra a Wembley). Dopo il successo in terra inglese,, il secondo mancato accesso consecutivo alla manifestazione iridata dopo il flop con Ventura. Tra gli ottimi risultati di Mancini, anche due final four di Nations League, terminate al 3° posto in entrambe le edizioni.La nomina dell’ex allenatore di Inter e Manchester City risale allo scorso 14 maggio 2018: tra i suoi record sulla panchina dell’Italia, la striscia d’imbattibilità (con 40 risultati utili consecutivi), il record di successi consecutivi con 11 affermazioni – strappato all’immenso Vittorio Pozzo – e, infine, il record per il più ampio scarto di reti di sempre in una gara valida per la qualificazione agli Europei (con il 9-1 sull’Armenia).Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra. Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina),