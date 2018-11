. Un futuro che appare decisamente più roseo del previsto, se dovessimo tenere in considerazione le ultime brillanti esibizioni della squadra di Roberto Mancini e le prove di alcuni dei volti nuovi portati in azzurro dal nostro ct. A inizio del prossimo mese,Un risultato frutto della permanenza nella Lega A di Nations League e che ci consentirà di essere nella stessa urna di Portogallo, Inghilterra, Olanda, Svizzera, Belgio, Francia, Spagna, Croazia e Polonia.e sarà una delle minacce da evitare al pari dell'Islanda, mentre, che lo scorso anno ci eliminò nel play-off per andare ai Mondiali. In terza fascia, Slovacchia, Turchia e Serbia sono le nazionali più insidiose, mentre in quarta trovano spazio Romania, Albania, Georgia e Grecia. Decisamente più abbordabile le ultime due, dive figurano tra le altre Kosovo, Macedonia, Liechtenstein e Lettonia.Se la vincitrice di un girone si è già qualificata di diritto all'Europeo tramite il classico torneo di qualificazione, allora viene sostituita dalla prima squadra non qualificata con il ranking più alto limitatamente alla Lega d'appartenenza.LE FASCE PER IL SORTEGGIO A EURO 2020Portogallo, Inghilterra, Olanda, Svizzera, Belgio, Francia, ITALIA, Spagna, Croazia, Polonia.Germania, Islanda, Bosnia, Danimarca, Ucraina, Russia, Svezia, Repubblica Ceca, Galles, Austria.Irlanda, Irlanda del Nord, Slovacchia, Turchia, Finlandia, Norvegia, Serbia, Bulgaria, Scozia, Israele.Ungheria, Romania, Albania, Cipro, Grecia, Montenegro, Estonia, Slovenia, Lituania, Georgia.Bielorussia, Macedonia, Kosovo, Lussemburgo, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Moldova, Gibilterra, Far Oer.Malta, Andorra, Lettonia, Liechtenstein, San Marino.