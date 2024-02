Italia, con la Bosnia l'ultima amichevole pre-Europei: ecco la data e dove si giocherà

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti ha calendarizzato oggi l'ultima amichevole che verrà disputata in preparazione e quindi prima della partenza del gruppo in direzione Germania dove disputerà la fase finale degli Europei 2024. L'avversario prescelto è la Bosnia che arriverà in Italia nella giornata di sabato 8 giugno e affronterà Di Lorenzo e compagni allo stadio Castellani di Empoli.



Un impianto tanto amato dall'attuale CT azzurro che lì ha lanciato la sua carriera e che arriverà esattamente 7 giorni prima della gara d'esordio del girone dell'Europeo in programma il 15 giugno a Dortmund al Westfalen Stadion contro l'Albania.



Prima della Bosnia, sempre durante il ritiro pre-Europeo e sempre in amichevole, l'Italia affronterà anche la Turchia di Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz e del ct Vincenzo Montella il 4 giugno a Bologna.