Il calcio è cambiato e se una volta il motto più gettonato era: "con un buon portiere e un buon centravanti si vincono le partite" oggi il discorso è incredibilmente cambiato e già qualche anno fa un decano degli allenatori comeconfermò che:Chi ha appreso alla lettera la lezione è il ctche, fin dall'inizio della sua gestione, ha scelto di puntare dritto come un treno su un terzetto che, guardando questo finale di stagione fra Champions e campionati, non può che far ben sperare in vista degli Europei.Partiamo dal regista,, protagonista forse poco chiacchierato ma non per questo meno fondamentale del centrocampo del Chelsea che ha eliminato il Real Madrid e si contenderà con il Manchester City la finale di Champions League. L'italo-brasiliano non sbaglia un passaggio, è in crescita netta fin dal momento dell'arrivo di Tuchel ed è il perno attraverso cui passano tutte le azioni costruite dal basso dei Blues.il migliore del Paris Saint Germain sia all'andata che al ritorno nel doppio confronto poi perso con il Manchester City. È stato l'ultimo ad arrendersi mostrando un carattere una maturità mai vista finora in carriera.il centrocampista italiano maggiormente cresciuto nel corso degli ultimi due anni al punto dall'essere diventato un titolare insostituibile nell'Inter campione d'Italia.e che fa ben sperare per l'Europeo di giugno. L'Italia non parte fra le favoritissime, ma può sorprendere e se prendiamo per buono l'assioma che le gare si vincono a centrocampo ad oggi sono forse solo due le nazionali che possono vantare una linea mediana che può spaventare gli Azzurri. Ladi(altro protagonista del Chelsea di Jorginho, forse più chiacchierato di lui) e, e ildi(c'è chi dice che abbia un goniometro in testa e si giocherà la Champions col City di Guardiola) esono le avversarie più temibili, ma l'Italia c'è.