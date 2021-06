VOTA QUI il nostro sondaggio!

. L’appuntamento è già in agenda: venerdì 2 luglio, a Monaco di Baviera, alle ore 21. Certo, manca l’avversario., lo scopriremo questa sera.Guardando le rose qualche differenza sembra esserci:contende ail titolo di miglior portiere dell’Europeo, la panchina del Belgio è lunga e permette al ctampia possibilità di scelta. Ma il Portogallo è solido in difesa e abituato a queste partite, sa come si vincono. Oltre l’Europeo 2016 hanno vinto anche la Nations League 2019.E allora la sfida torna al punto di partenza: cGol, assist, lavoro per i compagni, leadership: chi preferite tra gli attaccanti di Inter e Juve? E di conseguenza,