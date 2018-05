Roberto Mancini ha iniziato con il piede giusto la sua avventura sulla panchina dell’Italia anche se l’Arabia Saudita non si può considerare avversaria di rango. Ora arriva un test decisamente più impegnativo, l’amichevole di lusso a Nizza contro la Francia, finalista degli scorsi Europei e una delle favorite per il Mondiale alle porte. Gli Azzurri non sconfiggono i francesi dal 17 giugno del 2008 quando vinsero per 2 a 0 nel match dei gironi di Euro 2008. Da allora solo sconfitte in amichevoli, un trend che a guardare il pronostico di Sisal Matchpoint - come si legge in una nota - non si interromperà: Blues nettamente favoriti, a 1.64, si sale a 5.70 per il successo italiano. Il pareggio è offerto a 3.75. Anche gli scommettitori si schierano con i la Francia, l’80% ha puntato sul segno 1, con l’Italia appena il 7%.Mancini dovrebbe avere in serbo qualche novità rispetto al match con l’Arabia Saudita, ma sembra certa la conferma in attacco di Lorenzo Insigne e Mario Balotelli, che giocherà nello stadio in cui si è rilanciato negli ultimi 2 anni. Super Mario, tornato in Nazionale dopo 4 anni e subito in goal, potrebbe fare il bis, la sua rete è proposta a 3.00. La marcatura di Insigne è offerta a 4.50 come quella di Chiesa, che dovrebbe trovare spazio nei 90 minuti. Temutissimo il reparto offensivo francese, con Griezmann e Mbappe principali indiziati a finire a referto, rispettivamente a 2.00 e 2.50.