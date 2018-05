Alessandro Costacuta, sub commissario della FIGC, parla a margine dell'evento a Milano 'Report 2018', soffermandosi sulla prima partita dell'Italia di Mancini, vinta contro l'Arabia Saudita: "A San Gallo contro l'Arabia Saudita si sono viste buone cose, ho visto una squadra che aveva voglia di giocare e divertirsi. Mancini è la figura giusta per questa Nazionale, da parte sua ho visto grande entusiasmo e questo entusiasmo l'ha trasferito ai ragazzi. Balotelli? Potrebbe essere molto importante. Ma intorno ci sono giocatori di grande spessore come Federico Chiesa e Pellegrini, quei due ragazzi sono quelli che mi hanno sorpreso di più. Balotelli non è stato una sorpresa, Pellegrini e Chiesa si e mi fanno sognare. Balotelli capitano dopo lo striscione? Non credo. Non si deve nascondere questo tipo di ignoranza, ma nemmeno dargli troppa importanza. Qualche pirla in giro c'è sempre...".