Alessandro Costacurta, subcommissario della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della partita che vedrà l'Italia opposta all'Arabia Saudita.



SU MANCINI - "Devo dire che ho visto Mancini felice: lo conosco dall'84 ma così non l'avevo mai visto. E' lui l'antidepressivo per la Nazionale? In questo momento, a mezzora dall'inizio della partita, direi di sì".



SULLA NAZIONALE - "Dopo una domanda vostra facevo un confronto fra la Nazionale dove giocavo io e quella attuale. Credo che qua ci sia qualità per tornare ad alti livelli".



ANCORA DA FARE PRIMA DELLA FINE DEL MANDATO - "La sensazione è che ci possa essere un'assemblea democraticamente eletta e di conseguenza con un presidente nuovo. Chiaramente credo che si dovrà navigare un po' a vista. Sotto il punto di vista sportivo abbiamo cercato di intervenire ma penso ci sia ancora qualcosa da fare. Commissariamento? Il nostro semestre finisce ad inizio agosto e non abbiamo molto tempo".