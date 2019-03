La Nazionale Under 21 azzurra quest'oggi sarà impegnata in amichevole contro l'Austria, lunedì invece affronterà a Frosinone la Croazia. Proprio questa partita sarà seguita con interesse dai dirigenti del Torino: il motivo? Luka Bogdan, difensore di proprietà del Livorno che sta suscitando l'interesse degli uomini mercato granata.



Classe 1996, Bogdan è un difensore centrale molto abile nel gioco aereo: in questa stagione ha già disputato venti partite nel campionato cadetto e ha segnato anche una rete, quella nel match perso dalla società toscana contro il Lecce per 3-2.