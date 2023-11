Matteo Darmian ha parlato a Sky Sport a un'ora dalla gara di Roma tra Italia e Macedonia del Nord. Ecco le sue parole.

"L'abbiamo preparata nel migliore dei modi, non faremo calcoli. Faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Dovremo portare la palla nel migliore dei modi agli attaccanti e poi loro, con le loro qualità, dovranno fare l'ultimo step. Non dobbiamo guardare quello che abbiamo fatto in passato ma concentrarci sulla gara di oggi".