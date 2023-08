, senza un Commissario Tecnico. Uno scenario inimmaginabile sino a poco più di 10 giorni fa, quando il presidente federale Gravina aveva investito nella figura di Roberto Mancini, ergendolo a coordinatore dalla selezione Maggiore sino all’Under 20.. È un fulmine a ciel sereno. Dimissioni accettate e corsa contro il tempo per trovare un nuovo profilo che possa sedersi sulla panchina più importante nel BelPaese. Motivazioni e accuse a parte – come emerso dall’intervista dello stesso ex CT a La Repubblica – serve un’accelerata da parte della Federazione.. Serviva un affondo decisivo ma, prima, c’erano alcuni aspetti da risolvere:, nel caso in cui il tecnico ex Roma e Zenit non rispetti la condizione di rimanere fermo un anno, visto che la naturale scadenza del contratto con i partenopei era fissata al giugno 2024. Ogni mese tale cifra si abbasserà di 250mila euro ma è chiaro che la Federazione non abbia alcuna intenzione di prendere in considerazione l’idea di pagare tale clausola e liberare Spalletti da tale vincolo.Per quanto riguarda la Federazione, osservando la vicenda in discussione, ciò che mi appare più sorprendente è che si arrivi a poche settimane da due gare molto importanti della Nazionale, subendo le dimissioni dell’allenatore Roberto Mancini.Per il Calcio Napoli tre milioni non sono certo molti, e per Aurelio De Laurentiis sono ancora meno. Ma la questione nel caso di specie non è di vil denaro, bensì una questione di principio””. Una questione di principio. A De Laurentiis non è tanto l’aspetto econimico a cui interessa quanto vengano rispettati gli accordi presi in essere proprio quest’estate.. Il secondo piano A pensato da Gravina, l’altro grande allenatore attualmente libero sulla piazza.. Comprendendo di non essere una riserva, una scelta passata in secondo piano e con i nuovi risvolti intravisti con De Laurentiis e Spalletti, ecco che Conte diventa l’indiziato numero uno a prendere le redini della Nazionale maggiore azzurra. Ora Gravina è al lavoro per capire se persistono i margini per far diventare Spalletti nuovo CT, se si potrà trattare con l’istrionico patron partenopeo o se sarà lo stesso ex Napoli a provvedere nella restituzione della somma pattuita in sede di rescissione (un po’ come fu nel passaggio dall’Udinese alla Roma)., tornando a sedersi sulla panchina dell’Italia dopo il biennio già vissuto tra il 2014 e il 2016.