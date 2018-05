Ricomincia ufficialmente l’avventura di Gigi Di Biagio con l’Under 21 dell'Italia. Ecco le sue parole: "Ho parlato con Mancini la scorsa settimana. Abbiamo un rapporto splendido. Non c’è mai stata realmente la prospettiva di entrare nel suo staff. Farò quello che ho sempre fatto, ossia preparare ragazzi per la squadra A. Inizio con lo spirito di sempre. Sapevo che al 90% sarei tornato qui. Non ho mai parlato con il commissario della FIGC Fabbricini, ho letto solo dei complimenti che mi ha fatto durante la presentazione di Mancini. Ho avuto colloqui solo con Costacurta. Nelle scorse settimane sono rimasto alla finestra e ho aspettato le decisioni federali con serenità. Sono orgoglioso delle due partite contro Argentina e Inghilterra. È stata un’esperienza splendida. Abbiamo giocatori bravi, troppo spesso ce ne dimentichiamo. L'Europeo? Voglio vincerlo. Anche perché troppo spesso nelle ultime stagioni le nostre rappresentative si sono fermate sul più bello. L’Italia under 17, finalista ieri contro l’Olanda, ha perso l’Europeo ai rigori. Ho sentito il mister Nunziata una decina di volte. Un peccato, ma anche questo è il segno che il movimento è vivo. Seconde squadre? Può essere un seme importante. Sicuramente possono servire a far crescere i giocatori non ancora di prima fascia. È un’opportunità da cogliere perché troppi ragazzi restano seduti nel fine settimana. Allenarsi con la prima squadra e giocare un campionato di C, è un’ottima prospettiva per un ventenne. Ho un contratto di un anno. Leggo di club interessati a me, ma non ho mai sentito nessuno. Come sempre ho fatto dal 2010, ossia da quando sono nel giro azzurro. Il mio futuro adesso sono le due trasferte contro il Portogallo venerdì e contro la Francia martedì. Poi mai dire mai: ma finora non ho parlato con nessun club”.