Luigi Di Biagio, allenatore della Nazionale Under21, è intervenuto alla presentazione de La Notte dei Re. "Il 2 giugno non so se sarò presente, perché ho qualcosa di molto importante da preparare, ci sarà un'amichevole con la Spagna e voglio prepararla bene".



Su Zaniolo e Kean. "I ragazzi li conosciamo molto bene, Kean c'è dall'Under15. Nicolò ci ha raggiunto dopo, quest'esplosione non ce l'aspettavamo nemmeno noi. Magari dello juventino di più, anche se si intravedevano delle qualità".



Sul ruolo di Zaniolo. "Per me è una mezz'ala, ma è talmente duttile che può giocare ovunque".



Sulla disponibilità all'Europeo dei due giocatori.

"Non sono fiducioso solo su loro due, ma anche su altri. Più avanti valuteremo su chi verrà".