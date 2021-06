Gigi Di Biagio, ex allenatore dell'Italia Under 21, e per poco della Nazionale maggiore, parla a Sky Sport, rivendicando la genesi della scelta di mettere in campo Jorginho, Verratti e Insigne: "Rivendico di esser stato il primo a mettere insieme Jorginho, Verratti e Insigne in tempi non sospetti, quando tutti li bistrattavano. Oggi sarebbero titolarissimi anche nel Portogallo o nel Brasile".