, terzino dele dell', parla a Tuttosport del percorso dalla Serie C alla Nazionale: "Ripensarci adesso fa un po' strano. Ho fatto un percorso importante per arrivare fino a qui, con tanti sacrifici. Adesso mi sto togliendo soddisfazioni e mi godo questa bellissima esperienza".- "Mancini è riuscito a creare un gruppo unito, sano in cui tutti remano nella stessa direzione. Quando veniamo in Nazionale si sta bene e lavoriamo bene e questo si vede anche in campo. Sembra una squadra di club più che una Nazionale".- "Non so come reagirei onestamente, dovrei viverlo quel momento. Però sarebbe qualcosa di unico e speriamo che arrivi presto".- "Abbiamo dimostrato che quando c'è da soffrire lo facciamo senza problemi e se c'è da lottare non ci tiriamo indietro. Abbiamo superato un girone che poteva sembrare facile. Ma come ha dimostrato questo Europeo nessuna partita è semplice".- "Più si va avanti e più le squadre sono forti. Però l'approccio è sempre il solito. Il mister ci chiede sempre le stesse cose: di divertirci, di giocare con entusiasmo, con coraggio. Questi sono gli elementi fondamentali della nostra squadra. Qualsiasi avversario ci troviamo di fronte cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco".- "Lo conosciamo bene perché lo affrontiamo anche in Serie A: è un grandissimo attaccante. Ma il Belgio ha tanti elementi forti e sarà una grande partita".- "Ci siamo sentiti in settimana. Ci siamo dati appuntamento per questa partita e lo saluterò volentieri. Ho un bellissimo rapporto con lui e quindi sarà bello affrontarlo da avversario. Potremmo anche 'sfiorarci' in campo considerando le posizioni, sarà una bella sfida".