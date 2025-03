Italia, Di Lorenzo: "Il rigore c'era. Disattenzione sul secondo goal? Non si possono fare errori così gravi a questi livelli"

Getty Images

L'pareggia rimontando dal 3-0 al 3-3 in, ma non basta per le Final Four di UEFA Nations League. Al Signal Iduna Park tanti goal e anche tante polemiche, per il rigore che l'arbitro polaccoprima assegna agli Azzurri - per fallo di Nico Schlotterbeck suDi- e poi toglie dopo essere stato richiamato dal VAR all'on field review.Proprio Di Lorenzo, protagonista dell'episodio, è intervenuto a Rai Sport al termine della partita: "Dal campo mi sembrava fallo, mi è entrato da dietro: per me era una dinamica da calcio di rigore. Nel primo tempo non siamo scesi in campo, dobbiamo analizzare ciò che è successo".

- "Abbiamo preso dei goal che a questi livelli non puoi prendere. La reazione è arrivata quando non avevamo nulla da perdere. Vedremo con il mister cosa fare: se la squadra ha il giusto piglio, può fare bene".- "A giugno ci aspettano incontri particolari. Se la squadra c'è, può giocarsela con chiunque. Dispiace essere usciti così, ci prepareremo al meglio".