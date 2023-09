Alla RAI il terzino della Nazionale Giovanni Di Lorenzo ha parlato del nuovo corso Spalletti: "E' la prima gara del nuovo corso e siamo tutti molto carichi e preparati, ci siamo allenati bene questa settimana e siamo pronti a scendere in campo. Certo, per tutto il gruppo ci vorrà un po' di tempo per apprendere al 100% le idee del nuovo ct, ma nel calcio il tempo non basta mai. Abbiamo lavorato bene in questi cinque giorni cercando di apprendere le idee del mister, c'è stata disponibilità da parte di tutti nell'apprenderle al meglio".



Stasera si vedrà un Di Lorenzo versione Napoli?

"E' sempre difficile ripetere ciò che uno fa nel club, ma attraverso i compagni possiamo tutti fare bene. Siamo una squadra di qualità e ci toglieremo delle belle soddisfazioni".



Cosa temete di più della Nord Macedonia?

"Abbiamo rivisto anche la partita di Palermo e abbiamo cercato di vedere gli errori che abbiamo commesso. Abbiamo lavorato su quelli e stasera proveremo a vincere perché abbiamo troppo bisogno di questa vittoria".