vista in campo contro l'Inghilterra a Wembley ha evidenziato come, ora più che mai, per il futuro servirà lavorare principalmente su due ruoli a livello giovanile. Da un lato c'è la necessità di trovare sempre più bomber prolifici in zona gol,che possano raccogliere eredità e paragoni pesanti con i migliori del ruolo del passato. E guardando i talenti più importanti nel reparto arretrato a livello giovanile va raccontato il profilo dClasse 2007, reggiano di nascita e tifoso della Reggiana, cresce neluna società scuola calcio. Il club nerazzurro non riesce però neanche a pensarci perché subito, in giovanissima età, è il Sassuolo a prelevarlo ed inserirlo nel proprio settore giovanile sfruttando la vicinanza con la famiglia e un progetto futuribile che convince il ragzzo e la famiglia.Subito mostratant'è che, nonostante giochi sempre da sotto età fa il capitano nell'Under 15 mentre è in età da Under 14, fa il capitano dell'Under 16 mentre è in età da Under 15 e quest'anno fa la spola fra Under 18 e Primavera nonostante si in età da Under 17., responsabile del settore giovanile del Sassuolo, in un'intervista lo ha promosso anche rispetto ad altri talenti:e l'allenatore ha preferito lui ad altri più grandi".Professionista nella testa in campo e fuori, cura il proprio corpo tanto quanto la mente non dimenticando il percorso scolastico e affiancandolo con sacrifici allo sport. Difensore dal fisico importante (alto 1,86, ma dotato di un'ottima progressione) è destro di piede, ma gioca da sempre da centrale di sinistra nella difesa a quattro (può giocare a 3 senza problemi) in quanto bravo ad impostare con entrambi i piedi. Come prospettiva futuro possiamo accostarlo all'Andrea Barzagli visto alla Juve. All'occorrenza, e non è da escluderlo date le sue caratteristiche, può anche giocare da terzino destro.In tanti negli ultimi anni si sono avvicinati a lui per provare, soprattutto per quanto riguarda gli scout delle big, a portarlo via dal Sassuolo. Vezzosi è però convinto che la scelta fatta all'epoca, di sposare il progetto sportivo neroverde sia ancora la scelta giusta. La stima di tutto l'ambiente, la possibilità di un esordio in tempi rapidi fra i professionisti (Carnevali sta studiando l'ipotesi squadra B in Serie C) sono la prospettiva più allettante per sé e per il suo percorso che, non a caso, sta vedendo costantemente il suo nome fra i convocati delle nazionali italiane Under 16 e ora Under 17.